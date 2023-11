1 z 5

Od kiedy Justin Bieber i Hailey Baldwin zaręczyli się, stali się najgorętszą parą w Ameryce! Wszyscy zastanawiają się, dlaczego para tak nagle i niespodziewanie podjęła decyzję o ślubie, zwłaszcza że do tej pory jej relacja była bardzo burzliwa. Justin i Hailey rozstawali się i wracali do siebie, a w międzyczasie spotykali się z innymi partnerami. Justin był nawet w krótkim związku ze swoją byłą dziewczyną - Seleną Gomez, gdy rozstał się z Hailey. Wtedy wydawał się, że piosenkarz i Selena zostaną ze sobą na dobre, ale stało się inaczej. Nic więc dziwnego, że gdy Justin wrócił do Hailey i po miesiącu oświadczył się jej, wszyscy zaczęli podejrzewać tylko jedno - ciążę! Jaka jest prawda?

