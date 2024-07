Agnieszka Szulim twardo się broni przed łatką pustej blondynki, którą wiele osób - niesłusznie! - jej przyczepiło. Jak się okazuje popularna prezenterka TVP ma wiele zainteresowań i w życiu na nudę nie narzeka!

- Mój wolny czas można podsumować słowami: dom, mąż, zwierzaki i ogródek. Uwielbiam też czytać. Jestem niesamowicie szczęśliwa, kiedy mogę usiąść na tarasie z książką. Czasem też rysuję. Zostało mi to z dzieciństwa. Kiedyś bardzo dużo malowałam. Lecz są też chwile, w których potrzebuję trochę adrenaliny, więc wtedy wchodzą w grę motocykle. Nie wyobrażam sobie, jak można się w życiu nudzić. Jest tyle rzeczy do zrobienia, a czas tak szybko leci, że doba powinna mieć co najmniej 36 godzin - czytamy w "Fakcie".

A wy co byście zrobili, gdyby doba trwała 36 godzin?

