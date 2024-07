Po urodzeniu dziecka Weronika Książkiewicz wycofała się z życia publicznego. Aktorka woli spokojne życie w domu rodziców niż lansowanie się na imprezach. Weronika nie kryje, że teraz to jej syn Borys jest dla niej najważniejszym mężczyzną. Po rozstaniu z ojcem dziecka, celebrytka nie odważyła się jeszcze na kolejny związek.

- Dziś mężczyźni są dla mnie bez znaczenia. To mój syn Borys jest facetem, dla którego zrobię wszystko. To jest mój mężczyzna na całe życie- wyznała w „Świecie Kobiety”.

Mamy jednak nadzieję, że Weronika nie przestała wierzyć, że odnajdzie szczęście u boku innego mężczyzny i już wkrótce u jej boku pojawi się ktoś, komu będzie potrafiła zaufać.

