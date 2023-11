3 z 4

W ostatni weekend świat zachwyciły dwie suknie Meghan - najpierw ślubna Givenchy, potem weselna Stelli McCartney. A co założyła na swój debiut w roli księżnej? Trzeba przyznać, że wypadła świetnie. Meghan postawiła na elegancką i prostą sukienkę do kolan marki Goat. Look uzupełniły torebka od Wilbur & Gussie oraz kapelusz Philipa Treacy. Komentatorzy zwracali uwagę na przezroczystą górną część sukni odsłaniającą ramiona i dekolt. Jednak skromnie, jak na księżną przystało.