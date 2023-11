1 z 9

Meghan Markle zaskoczyła nas wszystkich kiedy na swoim ślubie wyłoniła się z auta w kreacji Givenchy. Po miesiącach pogłosek wskazujących na Erdem, Alexandra McQueena czy Ralpha & Russo, panna młoda postanowiła poprosić dyrektor kreatywną francuskiego domu mody Clare Waight Keller o stworzenie prostej, eleganckiej sukni.

Markle skontaktowała się z Keller w styczniu. Już wtedy księżna Sussex miała ogólny pomysł na swoją kreację, dowiadujemy się z wywiadu, którego projektantka udzieliła brytyjskiej stacji ITV. Jak twierdzi Keller, Markle była „bardzo zaangażowana" w cały proces powstawania projektu.

Jak Keller ocenia współpracę z księżną Sussex? Co do projektantki powiedział książę Harry? Gdzie uszyto suknię? Co oznaczał jej tren? Dlaczego wybór Meghan jest uznawany za manifest feministyczny? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć!

