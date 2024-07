1 z 17

David Beckham zaczął karierę w wieku 18 lat. W 1993 roku dołączył do zespołu Manchester United i grał w tym zespole przez 10 lat, zakończył karierę piłkarską w 2013 roku grając w zespole Paris Saint-Germain. Od 23 lat Beckham nie schodzi z pierwszych stron gazet! W 1999 roku wziął ślub z Victorią Beckham, mają czworo dzieci: Brooklyna, Romeo, Cruza oraz córkę Harper. Dzisiaj David to nie tylko legenda piłki nożnej, ikona stylu i ambasador organizacji charytatywnych. Beckham ma również swoje własne perfumy! Teraz powraca z nową, uderzająco energetyczną kompozycją, Beyond Forever. Nowa odsłona kultowego zapachu, Beyond, wyraża jeszcze intensywniej życiowe wartości Davida Beckhama - ciężką pracę i determinację w dążeniu do celu. Motto, którym się kieruje, zostało perfekcyjnie odzwierciedlone w eleganckim, dynamicznym i śmiałym zapachu. Beyond Forever, wyraża chęć by marzyć, walczyć, osiągać cel... I iść jeszcze dalej, zawsze!

"Pracuję ciężko, aby osiągnąć swoje marzenia to uniwersalna deklaracja, do której może odnieść się każdy" wyjaśnia David. "Naprawdę, pasjonuje mnie wszystko, co robię i zawsze chcę mieć pewność, że czekają na mnie nowe projekty, które będę starał się zrealizować. Myślę, że najważniejsze jest, aby kochać to, co robisz i być w pełni skupionym na swoich celach. "

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak David zmieniał się na przestrzeni lat!

Partnerem publikacji jest David Beckham Beyond Forever