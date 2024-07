Hollywoodzka aktorka została aresztowana za udział w protestach przed Białym Domem! Daryl Hannah, która przyłączyła się do grupy ekologów sprzeciwiających się budowie rury, przez którą miałaby płynąć ropa ze stanu Montana do Teksasu, została odwieziona przez strażników do aresztu.

- Czasami trzeba poświęcić własną wolność na rzecz ważniejszej wolności, a my chcemy zapobiec straszliwemu zniszczeniu i śmierci, jaką niesie ze sobą ropa- powiedziała dla portalu „TMZ” Hannah.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy raz kiedy gwiazda została aresztowana. Daryl Hannah już dwa razy została zatrzymana za udział w podobnych manifestacjach i najwyraźniej nie zamierza rezygnować z kolejnych!