Finalista "You Can Dance" aresztowany! Piotrowi G. grozi do 15 lat więzienia!

Piotr G. był finalistą pierwszej edycji "You Can Dance", dziś znowu jest o nim głośno jednak nie są to powody do dumy. Tancerz został oskarżony aż o 24 przestępstwa i wyłudzenia na łączną kwotę ponad 700 tys. zł! Wypożyczał hulajnogi elektryczne, sprzęt fotograficzny i samochody, za które nie dokonywał opłaty, a w niektórych przypadkach nawet przywłaszczał. Został tymczasowo aresztowany i grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Zobacz także: Tomasz Komenda walczy o odszkodowanie. Miał usłyszeć wyrok. Jest decyzja sądu!

Piotr G. z "You Can Dance" został aresztowany. Za co?

Piotr G. znany z pierwszej edycji "You Can Dance" został tymczasowo aresztowany. Zarzuca się mu popełnienie aż 24 przestępstw. Według relacji świadków w rozmowie z "Interwencją", tancerz miał wypożyczać m. in. sprzęt fotograficzny, hulajnogi elektryczne oraz samochody, nie dokonując opłaty, a niektóre ze sprzętów przywłaszczać.

W toku śledztwa ustaliliśmy, że Piotr G. popełnił łącznie 24 przestępstwa przeciwko mieniu na łączną kwotę ponad 700 tys. zł – powiedziała Beata Zielińska-Janaszek, szefowa Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w rozmowie z Interwencją.

Tancerz-celebryta miał działać na terenie województwa opolskiego, a także Wrocławia czy Zielonej Góry.

Mężczyzna posługiwał się podrobionymi potwierdzeniami dokonania przelewów bankowych. Wypożyczał w ten sposób m.in. sprzęt fotograficzny, hulajnogi elektryczne, rower elektryczny, przyczepki rowerowe, klimatyzatory sprężarkowe, sprzęt turystyczny. Wyłudzał usługi hotelowe i sprzęt turystyczny – informowała szefowa Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód.

To nie są jego pierwsze problemy z prawem.

Piotr G. w lutym opuścił więzienie, gdzie odbywał karę dwóch lat pozbawienia wolności za oszustwa

Tancerz został tymczasowo aresztowany, ale nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Zobacz także: Matka Tomasza Komendy martwi się, że pieniądze zmienią jej syna: "Boję się, że pójdzie w złą stronę. Ludzie chcą go wykorzystać!"