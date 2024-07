Choć od tragicznego w skutkach wypadku Dariusza K. minęło już kilka tygodni, temat wciąż pozostaje jednym z najczęściej komentowanych w kolorowej prasie. Były partner Edyty Górniak, który śmiertelnie potrącił przechodzącą przez pasy 63-letnią kobietę, wciąż przebywa w areszcie, gdzie oczekuje na rozprawę. Celebryta nie może się tam czuć anonimowy, o czym świadczą wypowiedzi rodziny więźniów. Przypomnijmy: Dariusz K. nie jest anonimowy w areszcie. Wypowiadają się o nim rodziny więźniów

W kontekście Dariusza K. sporo mówi się także o jego ukochanej, Izie Adamczyk z którą planował wziąć ślub. Kobieta źle znosi rozstanie z partnerem, co potwierdzają znajomi pary w rozmowie z "Party".



Iza całymi dniami płacze. Prawie nie wychodzi z domu. Zgłosiła się nawet do psychologa. (...) Nie wie, jak uda jej się związać koniec z końcem. Przy Darku nie musiała martwić się o pieniądze. To on utrzymywał rodzinę - czytamy.