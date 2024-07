Wypadkiem Dariusz K. od kilku miesięcy zajmuje się prokuratura. W mediach co chwila pojawiają się nowe doniesienia w sprawie. Podobno prawnicy celebryty starają się, aby były mąż Edyty Górniak wyszedł z więzienia jak najszybciej. Prokuratura chce go za to pogrążyć. Przypomnijmy: Co z aresztem Dariusza K.? Prokurator chce pogrążyć celebrytę

Dziś w mediach pojawiła się informacja o decyzji sądu w sprawie Dariusza K. Prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie aresztu o kolejne trzy miesiące, a Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa właśnie przychylił się do niego - czytamy w Twoim Imperium. Darkowi postawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem środka odurzającego - grozi mu za to 12 lat więzienia. Jeśli jednak jego adwokaci wykażą, że były mąż był wokalistki spowodował wypadek nieumyślnie, ma szansę na niższy wyrok. Na jego korzyść działa również pomyłka policji, która pobrała jedynie próbkę moczu, zapominając o krwi, co daje obronie nowy argument, że badanie nie było pełne.

Jak potoczą się dalsze losy?

Dariusz K. wyprowadzany z prokuratury: