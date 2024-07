Od śmiertelnego wypadku spowodowanego pod wpływem narkotyków przez Dariusza K. mijają właśnie trzy miesiące. Na tyle też prokuratura umieściła celebrytę w areszcie, w którym miał oczekiwać na rozpoczęcie sprawy sądowej. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Przypomnijmy: Dariusz K. wyjdzie na wolność za kilka dni? Jest komentarz jego obrońcy

Adwokaci Darka K. robili w ostatnich tygodniach wszystko, aby areszt nie został przedłużony, a ich klient mógł wyjść na wolność. Teraz wiemy już, czy ich starania przyniosły skutek. Jak donosi TVP Info, mokotowski sąd rejonowy rozważył wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu o kolejne trzy miesiące. Obrońcy podejrzanego chcą złagodzenia tego wymiaru, choć prokurator zapewnia, że wszystkie czynności potrzebne do sformułowania aktu oskarżenia powinny zakończyć się jeszcze w październiku.



Chcielibyśmy zakończyć śledztwo do końca października i skierować do sądu akt oskarżenia. Będzie to możliwe, jeżeli w najbliższym czasie otrzymamy opinie biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz kompletne wyniki sekcji zwłok – powiedział tvp.info prok. Paweł Wierzchołowski, szef Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów.