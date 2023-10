Dariusz Kosiec z "Sanatorium miłości" przekroczył granicę? Żona może być zła za te zdjęcia

Dariusz Kosiec z "Sanatorium miłości" niedawno poślubił Jolę z Inowrocławia. Teraz para spędza urocze chwile, podczas podróży poślubnej. Jak wiadomo mężczyzna na co dzień mieszka w Norwegii, a jego ukochana w Polsce. Teraz mają trochę czasu na wspólny odpoczynek.

Dariusz z "Sanatorium miłości" pokazał zdjęcia z podróży poślubnej

Dariusz "Sanatorium miłości" i jego żona Jola polecieli do Hiszpanii. Mężczyzna chętnie relacjonuje pobyt na swoim Instagramie. Najpierw postanowił wstawić fotografie z hotelu, w którym się zatrzymali. Fotografię zatytułował: "Jola wstaje po drzemce". Widzimy dwa złączone łóżka i małżonkę leżącą na jednym z nich.

Zobacz także: Dariusz z "Sanatorium Miłości" dostanie norweską emeryturę

Następna relacja ukazuje Jolę, która odważyła się zjechać na zjeżdżalni wodnej. Wyglądała niczym foczka, a małżonek widać, że był bardzo dumny z odwagi żony. Najnowsze zdjęcia dodane przez uczestnika "Sanatorium miłości" pokazują małżeństwo na plaży.

Plaże Andaluzji są nasze - napisał w poście Dariusz.

Na pierwszym zdjęciu widzimy Jolę, która leży i opala się, jedząc ciasteczko. Niestety kadr nie był najlepszy, gdyż widać podbródek, który zawsze jest widoczny z takiej perspektywy. Zapewne Dariusz tak kocha swoją żonę, że nie zwrócił na to uwagi. Żona natomiast, kiedy to zobaczy, może nie być szczęśliwa. Kolejne zdjęcie, które prezentuje Jolę na leżaku, również zrobione było znienacka. Kobieta coś mówi i ma ręce do góry.

Mamy nadzieję, że Jola nie będzie zła na swojego kochanego męża.

Źródło: Instagram