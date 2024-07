Daniel Olbrychski może pochwalić się rolami u boku największych gwiazd filmowych nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Aktor miał okazję grać między innymi z Angeliną Jolie w filmie "Salt". W wywiadzie dla "Vivy!" zdradził jej nieznaną twarz. Zobacz: Daniel Olbrychski grał z Angeliną Jolie. W Vivie! odkrył jej nieznaną twarz

W najnowszej rozmowie z portalem lifestyle.newseria.pl zdradził, że przyjaźni się również od wielu lat z wybitną aktorką, wielokrotnie nagradzaną Oscarem - Meryl Streep. Gwiazdor wyznał, że poznali się kilka lat temu, kiedy ona grała w spektaklu reżyserowanym przez Andrzeja Wajdę w New Heaven. Olbrychski ma ogromne powody do dumy, ponieważ jest to jedna z najbardziej lubianych i cenionych postaci w świecie filmu:

Może jeszcze zdążymy, a przyjaźnimy się, mimo że nigdy nie graliśmy razem. Jeszcze zanim była wielka, Meryl Streep dała się zauważyć w spektaklu Andrzeja Wajdy reżyserowanym w New Heaven. Ona grała córkę Eli Czyżewskiej i tak się poznaliśmy. Jeszcze nie była wielką gwiazdą, ale byłem przekonany, że wkrótce nią będzie.

