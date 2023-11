1 z 5

Daniel M., syn muzyka disco polo Zenka Martyniuka, ma ogromne problemy zarówno rodzinne, jak i prawne. 30-latek ma na swoim koncie już jeden wyrok za posiadanie narkotyków i zakłócanie "domowego miru" swoim przyszłym teściom. Znieważył także funkcjonariuszy na służbie. Teraz z kolei na jaw wyszła prawda o jego małżeństwie z 20-letnią Eweliną, która obecnie jest w ciąży i spodziewa się narodzin pierwszego dziecka. 30 grudnia 2018 doszło do wielkiej awantury między Danielem a Eweliną. Ponoć mężczyzna nie chciał wpuścić swojej żony do domu, co skończyło się interwencją policji. To właśnie wtedy przy Danielu M. znaleziono narkotyki. Kilka dni później Daniel zaczął tłumaczyć się na Facebooku, oskarżając o wszystko Ewelinę i jej rodzinę, pisząc m.in., że jego żona jest nimfomanką. Teraz pokazał "dowód" na potwierdzenie swoich słów. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

Przeczytaj: "Syn jest dorosły i podejmuje własne decyzje" Danuta Martyniuk o wyjeździe Daniela M! Gdzie teraz przebywa jej syn?

Zobacz: Babcia synowej Zenka Martyniuka martwi się o wnuczkę! Sąsiedzi Daniela M. ostro komentują jego zatrzymanie!