Nie milkną echa afery wokół małżeństwa syna Zenka Martyniuka. Oliwy do ognia dodaje fakt, iż Daniel M. nie tylko nie przyznaje się do winy, ale również oskarża swoją żonę o to, że jest "nimfomanką". Choć mężczyźnie wciąż grozi do 3 lat pozbawienia wolności za posiadanie marihuany, wydaje się, że on nic sobie z tego nie robi. Świadczyć może o tym między innymi fakt, że Daniel M. wciąż jest aktywny na portalach społecznościowych. Syn Zenka Martyniuka zamieszcza tam posty, w których obraża swoją żonę. Teraz z kolei opublikował na Instagramie wideo, w którym przedstawia swoją wersję wydarzeń. Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

