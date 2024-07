Daga Ziober ma duże oczy, duże usta i odstające uszy. Nie można powiedzieć, że jest klasyczną pięknością, ale za to doskonale wpisuje się we estetykę współczesnych modelek.

Modelka na razie nie może pochwalić się głośnymi kampaniami reklamowymi, ale istotne jest, że podczas ostatnich tygodni mody chodziła po wybiegach u największych. Daga Ziober, prezentowała kolekcje wiosna-lato 2012 takich projektantów jak: Marc Jacobs, Calvin Klein, Emilio Pucci, Prada, Alberta Ferretti, Tommy Hilfiger, D&G, Moschino, Donna Karan, czy Dries Van Noten.



Myślimy, że to jedynie kwestia czasu, gdy Daga Ziober dołączy do światowej czołówki modelek, w której jest już kilka znaczących polskich nazwisk.



Trzymamy kciuki za oszałamiającą karierę!



JM

Reklama