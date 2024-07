Magdalena Stużyńska w roli Anki z "Przyjaciółek" czuje się bardzo dobrze! Ania jest mamą na pełen etat (choć ostatnio więcej spędza czasu w kancelarii), opiekunką ogniska domowego i dobrze gotuje! A jaka kucharką jest Magdalena Stużyńska w życiu prywatnym? Okazuje się, że aktorka nie za bardzo lubi spędzać czas w kuchni. Gotuje dla dwóch synów i męża, ale tylko to co lubi i co nie zajmuje czasu.

Gwiazda serialu "Przyjaciółki" opowiedziała o swoich popisowych potrawach i co sprawia jej przyjemność, a co jest katorgą.

Magdalena Stużyńska założyłaś razem ze swoją przyjaciółką blog nieboniebo.pl

