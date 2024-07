Na imprezie magazynu TIMES w Lincoln Center w Nowym Jorku , honorującej 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie pojawiła się m.in. Rihanna. Gwiazda założyła cukierkową suknię Marchesy pochodzącą z kolekcji Resort 2012.

Piękną suknię w kolorze różu artystka połączyła z kontrastującymi długimi czarnymi paznokciami. Świetny pomysł, by nawet w tak kobiecej kreacji zachować odrobinę rockowej duszy. Gwiazda swój look uzupełniła szpilkami Christiana Louboutina „Bois Dore”, które mimo, że z przodu wyglądały dość nudnie, to z boku można było dojrzeć połyskujący obcas z ciekawym wzorem. Wisienką na torcie tej stylizacji była diamentowa biżuteria od Wilfredo Rosado.

Na tej samej imprezie można było spotkać piękną supermodelkę i prezenterkę Tyrę Banks. Gwiazda miała na sobie monumentalną suknię również w odcieniu koloru różowego. Banks wyglądała w niej jak wielka gwiazda Hollywood i tak też się zachowywała, co widać po teatralnych pozach na zdjęciach.

