Conchita Wurst, czyli "kobietą z brodą", z pewnością przejdzie do historii Eurowizji jako jeden z najbardziej charakterystycznych uczestników, biorących udział w konkursie. Reprezentantka Austrii fenomenalnym wykonaniem utworu "Rise Like a Phoenix" zagwarantowała sobie wygraną jeszcze w trakcie przydzielania punktów przez poszczególne państwa. Niestety jej kontrowersyjny wizerunek nie do końca spodobał się niektórym reprezentantom, w tym także Donatanowi i Cleo.

Conchita nie kryje się z tym, że ma męża - jest nim niejaki Jacques Patriaque, przystojny brunet, który również zajmuje się sztuką drag queen. Oboje wiodą szczęśliwe życie w swoim pięknie urządzonym mieszkaniu. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie zwyciężczyni Eurowizji została gwiazdą Parady Równości w Londynie. Artystka zaprezentowała się na scenie w pięknej sukni oraz - co nie dziwi - charakterystycznej dla siebie brodzie. Patrząc na jej zdjęcia nie mamy wątpliwości, że na Wyspach traktowana jest jak prawdziwa gwiazda. Poza nią wystąpili Sam Bailey, Samantha Fox oraz Sinitta, ale ich show nie równało się z tym, co pokazała Wurst.

Dzień wcześniej Conchita pojawiła się w Dublinie, gdzie zagrała koncert klubowy. Postawiła na bardzo dopasowaną, skórzaną sukienkę. Publiczność była zachwycona.

Po wygranej na Eurowizji, życie Conchity zmieniło się nie do poznania - coraz częściej pojawia się na imprezach z największymi gwiazdami światowego show-biznesu, przygotowuje się do wydania płyty, a także koncertuje pojawiając się zarówno w klubach jak i na otwartych przestrzeniach.

Jesteście jeszcze oczarowani jej fenomenem?

