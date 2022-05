Justyna Żyła po raz pierwszy pokazała romantyczne zdjęcia z partnerem. Uczucie rozkwita!

Justyna Żyła już od jakiegoś czasu nie ukrywa, że jest w nowym związku. Wygląda na to, że żona Piotra Żyły już w pełni pogodziła się z ich rozstaniem i każde z nich zaczęło nowy etap swojego życia. Skoczek narciarski jakiś czas temu związał się z Marceliną Ziętek, znaną z serialu "19+", a teraz to Justyna Żyła publikuje zdjęcia z nowym partnerem. W sobotę, 4 września para wybrała się razem na wesele córki Adama Małysza. Wygląda na to, że uroczystość się udała, a teraz góralka opublikowała w sieci romantyczne zdjęcia na tle wymownego napisu "Love"! Justyna Żyła z partnerem! Miłość kwitnie... Justyna Żyła po głośnym i kontrowersyjnym rozstaniu z Piotrem Żyłą zaczęła nowe życie. Ostatnie wpisy celebrytki publikowane na Instagramie świadczą o tym, że relacje byłych małżonków zdecydowanie się poprawiły i obecnie każde z nich zaczęło nowe życie u boku innych partnerów. Do tej pory Justyna Żyła nie publikowała w sieci wspólnych zdjęć z nową miłością, ale teraz się to zmieniło! Popularna góralka wybrała się na wesele córki Adama Małysza i już w drodze na uroczystość opublikowała zdjęcie z partnerem. To nie wszystko! Justyna Żyła zdecydowała się na pokazanie jeszcze jednej fotografii z wesela i tym razem pochwaliła się zdjęciem romantycznego pocałunku. Teraz na Instagramie celebrytki częściej będą pojawiały się ich wspólne zdjęcia? Zobacz także: Izabela Małysz pokazała pierwsze zdjęcie z wesela córki! Zachwycająca suknia ślubna Karoliny Małysz Justyna Żyła była jednym z gości na weselu Karoliny Małysz. Była żona skoczka narciarskiego tego dnia zdecydowała się pokazać zdjęcie z nowym partnerem, do którego dodała wymowne emotikony w kształcie serca. Zdjęcie romantycznego pocałunku nie...