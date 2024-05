Dagmara Kaźmierskiej jest w ostatnim czasie na ustach wszystkich fanów i hejterów, za spawa głośnej afery dotyczącej jej przeszłości. Gwiazda "Królowych życia" i "Tańca z Gwiazdami" miała wyjątkowo okrutnie znęcać się nad swoimi pracownicami, w czasie gdy prowadziła agencję towarzyską. Stacje telewizyjne odcinają się od celebrytki i usuwają odcinki z jej udziałem, a co z jej przyjacielem Jackiem Wójcikiem? Mężczyzna dodał wymowny komentarz w swoich mediach społecznościowych.

Po śledztwie jednego z serwisów na światło dzienne wyszły wstrząsające szczegóły z przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. "Królowa życia" mimo że wspominała, iż siedziała w więzieniu, nigdy nie mówiła, że kulisy tej sprawy są tak drastyczne i przyprawiają o gęsią skórkę. Kaźmierska miała m.in. zlecić gwałt na 24-letniej wówczas Marii A. i pobić kobietę w ciąży. Z opublikowanych zeznań wynika, że dla Dagmary miał wtedy pracować ochroniarz Jacek K., który miał pomóc 24-latce w ucieczce. Internauci szybko zauważyli zbieżność imion z jej obecnym przyjacielem - Jackiem Wójcikiem i zastanawiają się, czy to on jest osobą, o którym mowa w materiałach sądowych. Wójcik postanowił dosadnie odpowiedzieć.

Jacek Wójcik, został zapytany o to, czy był ochroniarzem w agencji Dagmary Kaźmierskiej.

Wójcik pospiesznie postanowił mu odpowiedzieć.

Jacek Wójcik, już wcześniej przekonywał, że nie jest tym Jackiem, o którym mowa w zeznaniach. Również Dagmara Kaźmierska po kilku dniach milczenia opublikowała na swoim Instagramie oświadczenie w tej sprawie.

Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekie , potrzebowałam się zmierzyćz tym co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić. Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet !!! Kochani nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo. Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki, jak nam go przedstawiają…

