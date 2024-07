1 z 6

Magdalena Cielecka na festiwalu Berlinale prezentuje się olśniewająco. Aktorka na wczorajszy (19.02) festiwalowy czerwony dywan wybrała kreację od Tomasza Ossolińskiego. Długa suknia w kolorze ognistej czerwieni z białym akcentem, do tego srebrne szpilki to zestaw, który przyciągał uwagę wszystkich fotoreporterów. Internauci są przekonani, że to celowy zabieg Magdy Cieleckiej, która ubrała się w barwy narodowe. Magdalena Cielecka przyjechała na festiwal z całą ekipą filmu Tomasza Wasilewskiego - "Zjednoczone stany miłości", który walczy o nagrody w konkursie głównym 66. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Dziś wieczorem okaże się czy film zdobędzie nagrodę niedźwiedzia.

Na czerwonym dywanie nie zabrakło reżysera, Marty Nieradkiewicz czy Julii Kijowskiej. Zobacz naszą galerię.

O czym jest film Zjednoczone stany miłości?

Fabuła filmu osadzona jest w Polsce początku lat 90., po przemianach ustrojowych. Cztery kobiety w różnym wieku decydują, że to również dobry czas do zmian w swoim życiu. Zaczynają walkę o szczęście i spełnienie marzeń. Agata (Julia Kijowska) to młoda matka uwięziona w nieszczęśliwym małżeństwie, która szuka ucieczki w innym, niemożliwym do spełnienia związku. Renata (Dorota Kolak) to starsza nauczycielka zafascynowana swoją sąsiadką Marzeną (Marta Nieradkiewicz) - samotną byłą królową piękności, której mąż pracuje w Niemczech. Siostra Marzeny - Iza (Magdalena Cielecka), dyrektorka szkoły, kocha się w ojcu jednego ze swoich podopiecznych.

