Kolejny przepis z serii "samo się przygotowuje". Idealne zastępstwo dla kupowanych w sklepie paluszków czy chipsów. Proponowane przez nas, łatwe do przygotowania przekąski są lekkie, smaczne i sprawdzą się przy każdej okazji. Świetnie komponują się z oliwą z oliwek i zaspokoją pierwszy głód po powrocie z pracy. Będą także świetnym dodatkiem do sosów i dipów jako przystawka na domowych imprezach, a w najbliższy weekend staną się idealnym "towarzyszem" wieczoru wyborczego :)

Chrupiące paluchy z dodatkami

1 arkusz ciasta francuskiego

1 jajko

dodatki:

sezam

mak

słonecznik

kokos

sól gruboziarnista

Rozgrzewamy piekarnik do 200C, blachę wykładamy papierem pergaminowym. Jeśli chcemy, aby sezam czy słonecznik był chrupiący, przed posypaniem nim ciasta prażymy go przez kilka minut na suchej patelni. Ciasto dzielimy na tyle części, ile mamy dodatków. Każdy kroimy na cienkie (ok. 1-1,5 cm) paski. Smarujemy roztrzepanym jajkiem, posypujemy dodatkami, delikatnie dociskamy palcami, aby mieć pewność, że wszystko przyklei się do ciasta, i układamy na blasze, zachowując kilkucentymetrowe odstępy (ciasto podczas pieczenia delikatnie rośnie). Aby uzyskać kształt spiralki, wystarczy przed ułożeniem na blasze skręcić paski ciasta, trzymając za dwa końce. Pieczemy ok. 10 minut.

Smacznego!

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

