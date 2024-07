Chloe Sevigny to ciekawa postać amerykańskiego świata filmowego i modowego. Chociaż nie jest na tyle medialna by znali ją wszyscy to na swoim koncie ma m.in. nominację do Oscara. Aktorka przyjaźni się m.in. ze słynnym fotografem Terrym Richardsonem i zaprojektowała własną kolekcje ubrań. My cenimy ją za to, że zawsze wygląda modnie i prezentuje sobą niepowtarzalny styl.

Tutaj na imprezie stacji telewizyjnej HBO z okazji premiery nowej produkcji „Girls” gwiazda przybyła w jedwabnej sukience Opening Ceremony oraz motocyklówkach tej samej marki. Do tego wybrała kopertówkę duetu Proenza Schouler i kolczyki zakupione w orientalnym sklepie.

Krótkie włosy i delikatny makijaż sprawiły, że Chloe Sevigny wyglądała glamour, ale z rockowym pazurem. My jesteśmy fanami tego looku, a wy?

jm