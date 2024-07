Cheryl Cole raz jeszcze pokazała, że zna się na modzie, jednak czy jej ostatnia stylizacja jest warta swoich pieniędzy?

Rozkładając na czynniki pierwsze jej wieczorny look z minionego weekendu dowiadujemy się, że artystka ma na sobie kaszmirowy sweter The Row, który jest wart ponad 4,600 złotych. Do tego skórzana spódnica „Twilight” Helmuta Langa za 2,650 złotych oraz szpilki Narciso Rodrigueza za ponad 3,800 złotych. Ten jakże drogi look uzupełniła kopertówką duetu Proenza Schouler za ponad 2,900 złotych.

Wszystko, co miała na sobie, wyłączając biżuterię warte było ponad 15 tysięcy złotych. W końcu za taką kwotę można kupić używany samochód lub spory diament. Jak uważacie, czy ta stylizacja warta jest tej ceny?