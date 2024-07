Czy piękna aktorka Charlize Theron znów jest wolna? Wszystko wskazuje na to, że tak. Jak podał amerykański tabloid "US Weekly" Charlize Theron właśnie rozstała się ze swoim partnerem Seanem Pennem. Tym samym gwiazdorska para zakończyła trwający półtora roku związek. Jakiś czas temu plotkowano nawet o zaręczynach pary, które miały odbyć się w grudniu 2014 roku w Paryżu. Jednak wszystko wskazuje na to, że do ślubu nie dojdzie.

Para była ostatni raz widziana razem miesiąc temu podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie pozowali trzymają się za ręce. Jednak już zdjęcia z tej imprezy mogły być pierwszą zapowiedzią, że między nimi nie dzieje się dobrze. Aktorka brylowała i czarowała na czerwonym dywanie w Cannes, podczas kiedy jej partner wydawał się być nieco onieśmielony całym zamieszaniem. Zobaczcie sami: Cannes 2015: Charlize Theron i Sean Penn na czerwonym dywanie [FOTO]

Myślicie, że to prawda? Para nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia na ten temat.

