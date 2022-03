Chociaż od kilku dni Ukraina pogrążona jest w wojennym piekle, jeszcze do niedawna w Kijowie przebywał jeden z najsłynniejszych aktorów Hollywood, Sean Penn. Amerykański artysta, który grał z takimi sławami jak Robert De Niro czy Al Pacino, postanowił nakręcić film o ataku Federacji Rosyjskiej na kraj naszego wschodniego sąsiada. Niedawno wziął nawet udział w spotkaniu prasowym, podczas którego wystąpili wicepremier Ukrainy i doradca szefa Kancelarii Prezydenta. Teraz hollywoodzka gwiazda poinformowała, że pieszo udała się w kierunku polskiej granicy.

Opublikowany w poniedziałek 28 lutego wpis Seana Penna wywołał ogromne zainteresowanie w mediach na całym świecie. Amerykański aktor wraz z ekipą filmową przebywał w Kijowie, by nagrać inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Gdy ostrzał stolicy się nasilił, postanowił skierować się w bezpieczniejszy region. Niedawno gwiazdor Hollywood poinformował, że zostawił samochód i pieszo ruszył w kierunku polskiej granicy. Przy okazji zrelacjonował, co dzieje się teraz na obszarze granicznym.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH