Wczoraj w Łodzi odbyła się gala finałowa The Look Of The Year 2014. To konkurs z tradycją od lat 80-tych. Jego celem jest znalezienie dziewcząt w wieku od 14 do 22 lat, z dużym potencjałem do pracy w zawodzie modelki. W tym celu powołana została specjalna komisja, w skład której wszedł sztab cenionych projektantów: Viola Piekut, duety Paprocki&Brzozowski oraz Bohoboco i Bizuu.

Galę poprowadzili Tomasz Kammel i Maciej Musiał, a dla publiczności w studiu i widzów TVP2 zaśpiewali Pectus, Grzegorz Hyży i Mrozu. Wśród gości nie zabrakło także kilku gwiazd - Lidii Kopani, Tomasza Olejniczaka i Julii Kuczyńskiej.