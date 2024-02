Kiedy tylko Caroline Derpienski pojawiła się w polskich mediach, epatowała bogactwem. Jej wypowiedzi wielu wydawały się przerysowane i wręcz nie mające pokrycia w rzeczywistości. Derpieński z dumą opowiadała o luksusowym życiu, które funduje jej tajemniczy "Dżak", jednak nigdy nie chciała ujawnić personaliów miliardera. Zrobiła to Aneta Glam, a jej słowa teraz potwierdził Krzysztof Stanowski - chodzi o Krzysztofa Porowskiego. Jednak o milionach wydawanych przez Derpieński, Stanowski, zwracając się do swojego widza, powiedział tak:

Reklama

Właśnie Ty jesteś sponsorem Caroline Derpienski

Skąd Caroline Derpienski ma pieniądze

Krzysztof Stanowski zdemaskował, kim jest tajemniczy latynos Dżak, który sponsoruje wystawne życie Caroline Derpienski. Powiedział wprost, że jest to zamieszany w afery kryminalne z lat 90. Krzysztof Porowski. Biznesmen został aresztowany ale ostatecznie, go nie skazano. Za niesłuszne zatrzymanie domagał się odszkodowania. To właśnie z tych pieniędzy według materiału Stanowskiego, Caroline Depienski ma fundowane luksusowe życie.

Poleciałem do Miami by zweryfikować bogactwo dollarsowej królowej Caroliny Derpienski. Skąd ona ma na to wszystko pieniądze i już wiem. Ty jej dałeś. Jeśli jesteś podatnikiem w Polsce, jeśli tu odprowadzasz podatki to jest wielce prawdopodobne, że właśnie Ty jesteś sponsorem Caroliny Derpienski - mówił Stanowski w swoim materiale na kanale Zero.

Instagram @carolinederpienski

Zobacz także: Carolina Derpienski zdjęła doczepy. Zobaczcie, jak wyglądają jej włosy

To jednak nie koniec. Partner Caroline Derpienski ma domagać się łącznie 26 milionów złotych:

To nie jest wina pana Krzysztofa, że otrzymał te cztery miliony złotych. Nie będzie też jego winą, jeśli otrzyma kolejne, być może, 20. Będzie to wina nieudolności polskiego wymiaru sprawiedliwości, który wsadził niewinnego człowieka do więzienia na dwa i pół roku, a dopiero potem próbował mu cokolwiek nieskutecznie udowodnić

Instagram @carolinederpienski

Zobacz także: Derpienski nagle przerwała milczenie nt. partnera miliardera. To dlatego nigdy go nie pokaże

Zobacz także

Reklama

Krzysztof Stanowski pokazał również, jak wygląda luksusowe życie Caroline Derpienski. Jak robiła zakupy w luksusowych butikach płacąc kartą "Dżaka" czy wchodziła do obleganej restauracji, mając sobie za nic czekających w kolejce ludzi, manifestując swoją, jak to określił "potęgę i siłę".