Candy Girl na chwilę zniknęła z polskiego show-biznesu, ale nie oznacza to, że w tym czasie próżnowała. Wprost przeciwnie! Artystka koncertowała w Chinach, a w międzyczasie nagrywała materiał na nową płytę.

Jeden z utworów Candy zaśpiewała w duecie z Violet. Amerykańską wokalistką polskiego pochodzenia. Za utworem stoi producent hitów Rihanny i Ushera, Darnell Dalton.

- Moich producentów poznałam przez siostrę Angel, która pewnego razu pojechała służbowo do Atlanty. Odwiedzając znajomych okazało się, że po sąsiedzku swoje studio nagraniowe miał Darnell Dalton z Lamar Taylor. Co więcej, spotkała tam Ushera. - powiedziała Violet.

Czy "Say My Name" będzie hitem?

Candy Girl i jej kariera w Chinach: