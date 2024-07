To za jej czasów Ich Troje święciło najwieksze triumfy - multiplatynowe płyty, koncerty za granicą, siódme miejsce na Eurowizji i tysiące (o ile nie miliony) fanów. Justyna Majkowska, która do 2003 roku była wokalistką grupy, wraca do show-biznesu. Na rynku ukazał się właśnie jej drugi solowy album - "Zakochana od jutra" (do kupienia na hitsalonik.pl >>).



Po odejściu z zespołu Michała Wiśniewskiego, Justyna postanowiła rozpocząć solową karierę. Wydała płytę "Nie czekam na cud", ale nie powtórzyła już sukcesu trio. Do Ich Troje wokalistka wróciła na chwilę w 2006 roku, kiedy zespół reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji w Atenach. Kolejne lata Justyna poświęciła na życie rodzinne i udzielanie się w akcjach charytatywnych.



W powrocie na rynek Justynie ma pomóc singiel "Tysiąc słów o miłości", który promuje nowy krążek. Posłuchajcie:







