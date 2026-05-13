Felicia, reprezentantka Szwecji na Eurowizji 2026, od pierwszych sekund występu przyciąga wzrok nie tylko energią i utworem My System, ale też scenicznym detalem, który natychmiast uruchomił lawinę pytań: dlaczego artystka zakrywa część twarzy? Jak tłumaczy, nie chodzi o prowokację ani marketingową grę, lecz o bardzo osobisty sposób na radzenie sobie z lękami, w tym fobią społeczną, oraz o możliwość zachowania większej anonimowości poza sceną.

Eurowizja 2026. Dlaczego Felicia śpiewa w maseczce?

Na eurowizyjnej scenie wszystko jest wyostrzone do granic: kamera, emocje, presja i świadomość, że występ oglądają miliony. W tym świecie maska Felicii staje się czymś więcej niż elementem stylizacji.

Choć uwagę przyciąga jej charakterystyczny wizerunek, za nim stoi bardzo osobista opowieść. Reprezentantka Szwecji nie ukrywa, że zmaga się z fobią społeczną oraz stresem wynikającym z rozpoznawalności i presji sławy. Maska stała się dla niej nie tylko formą ochrony, ale również sposobem na odzyskanie komfortu i poczucia bezpieczeństwa podczas występów przed milionową publicznością.

Artystka podkreśla, że to dla niej realne wsparcie w sytuacjach, które potrafią wywoływać napięcie i lęk. Zakrycie części twarzy pomaga jej odzyskać poczucie bezpieczeństwa i skupić się na tym, co najważniejsze: na muzyce i kontakcie z publicznością.

Jej sceniczny wizerunek zadziałał jak magnes. Widzowie i media od razu zaczęli się przyglądać nie tylko piosence, ale i temu, co kryje się za osłoną. Felicia mówi jednak wprost: mimo tego, że na scenie wygląda na pewną siebie, prywatnie przez lata mierzyła się z trudnościami w kontaktach społecznych oraz stresem związanym z rozpoznawalnością. Eurowizja to wielkie święto popkultury, ale też bezlitosny test odporności. Ona znalazła własny sposób, by ten test udźwignąć.

Od setek koncertów do Eurowizji: kariera, która nabrała tempa

Felicia nie pojawiła się na eurowizyjnym radarze znikąd. W Szwecji w ostatnich latach urosła do rangi jednej z najbardziej rozpoznawalnych młodych artystek. Zbudowała uwagę publiczności charakterystycznym wokalem, wyrazistym stylem scenicznym i intensywnym koncertowaniem.

Jej droga do Eurowizji zaczęła się jednak wcześniej. W 2024 roku widzowie zobaczyli ją w szwedzkich preselekcjach, gdy występowała pod pseudonimem Fröken Snusk z utworem Unga och Fria. Piosenka zdobyła dużą popularność w serwisach streamingowych i była jednym z głośniejszych tytułów tamtych eliminacji, ale nie dała jej awansu do finału.

Dziś Felicia wraca na największą scenę Europy z My System i z wizerunkiem, który jednocześnie przyciąga uwagę i jasno komunikuje: w tym świecie można błyszczeć, nie rezygnując z własnego komfortu. Dla wielu osób jej wybór stał się nie tylko elementem show, ale też sygnałem, że nawet przy wielkiej popularności da się mówić o lękach i szukać rozwiązań, które naprawdę działają.

Przypomnijmy, że Felicia - podobnie jak nasza reprezentantka, Alicja Szemplińska - awansowała do wielkiego finału Eurowizji 2026. Już w najbliższą sobotę ponownie zobaczymy jej występ na eurowizyjnej scenie.

