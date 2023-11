Bradley Cooper i Lady Gaga od kilku tygodni są na językach wszystkich! Plotkuje się o tym, że piosenkarka i aktor mają romans, który zaczął się jeszcze na planie filmu "Narodziny gwiazdy", w którym oboje zagrali. Para na premierze filmu nie szczędziła sobie czułości, a potem podczas promocji filmu często przytulała się, trzymała za ręce, a nawet całowała. Plotki na temat ich romansu nasiliły się po ich występie w Las Vegas oraz podczas gali oscarowej, na której wykonali razem piosenkę "Shallow". Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że Lady Gaga zaledwie kilka dni przed Oscarami rozstała się ze swoim narzeczonym, Christianem Carino oraz wytatuowała sobie różę z napisem "la vie en rose", co według jej fanów jest wyznaniem miłości pod adresem Cooperam. Najbardziej w tej sytuacji cierpi ukochana aktora, Irina Shayk, która ma już dosyć plotek na temat tego romansu!

Irina Shayk oraz Bradley Cooper nie skomentowali plotek na temat romansu aktora z Lady Gagą. Zapewne myśleli, że samo pojawienie się razem na gali Oscarów zamknie usta wszystkim, ale tak się nie stało. Nawet komentarz Lady Gagi nie uciszył plotek.

Tak, ludzie mogli zobaczyć chemię między nami, i wiesz co – o to właśnie chodziło! "Shallow" to piosenka o miłości, "Narodziny gwiazdy" to historia miłosna. Kiedy śpiewasz piosenki o miłości, chcesz, by ludzie ją poczuli. Jestem artystką i zdaje się, że wspólnie z Bradleyem zrobiliśmy kawał dobrej roboty – nabraliśmy was!, powiedziała Lady Gaga w programie Jimmy'ego Kimmela.