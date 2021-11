Bradley Cooper przerywa milczenie. Pierwszy raz ujawnia co naprawdę łączyło go z Lady Gagą 

Bradley Cooper pierwszy raz od dwóch lat wypowiedział się w sprawie związku z Lady Gagą! O ich romansie spekulowano od 2018 roku. Wszystko miało się zacząć na planie filmu "Narodziny gwiazdy" w którym Bradley Cooper grał muzyka country Jacksona Maine'a, a Gaga - młoda piosenkarkę Ally. Para tak uczuciowo wykonywała filmowy hit "Shallow", że wszyscy podejrzewali, że musi za tym stać jakieś uczucie. Lady Gaga zerwała zaręczyny, a Cooper jakiś czas później rozstał się ze swoją partnerką modelką Iriną Shayk. Żadne z nich jednak nie potwierdziło nigdy, co połączyło ich na planie filmowym. Teraz Bradley Cooper przerwał milczenie. Czy jeden z najgłośniejszych romansów okazał się być kłamstwem?

Zobacz także: Lady Gaga przeżywa koszmar! Pracownik piosenkarki został czterokrotnie postrzelony. Uprowadzono dwójkę jej przyjaciół

Lady Gaga o romansie z Bradleyem Cooperem

O romansie Lady Gagi i Bradleya Coopera było szczególnie głośno, gdy film "Narodziny gwiazdy"został nominowany do nagrody Oscarów i Złotych Globów. W czasie gali wręczenia Oscarów hit "Shallow" z "Narodzin gwiazdy" zdobyły statuetkę za najlepszą piosenkę. Para wykonała ten hit, patrząc na siebie z taką miłością, że nikt już z nie wierzył w to, że są tylko znajomymi z planu. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że na widowni siedziała ówczesna partnerka Coopera - Irina Shayk. Po imprezie media obiegły zdjęcia Lady Gagi i Bradleya Coopera, którzy z czułością patrzyli na siebie. To tylko podsyciło plotki o ich romansie. Para często się spotykał, okazywali sobie czułość. a Bradley Cooper świętował urodziny razem z Lady Gagą. Od tamtego czasu kilkukrotnie mówiło się o ich związku oraz rozstaniach, a nawet o tym, że zdecydowali się razem zamieszkać. Nigdy jednak oficjalnie nikt nie potwierdził tego związku. Co z tego wszystkiego jest prawdą?

Instagram

Jakiś czas temu Lady Gaga w rozmowie z Oprah Winfrey wyznała, że wszystko było kreacją aktorską, a romans został wymyślony na potrzeby promocji filmu.

Oczywiście chcieliśmy, aby ludzie uwierzyli, że jesteśmy zakochani. Zostało to zorganizowane jako przedstawienie. - powiedziała Gaga o występie na gali Oscarów.

To w żaden sposób nie uciszyło plotek o romansie. Spekulowano nawet, że Lady Gaga próbuje w ten sposób ukryć miłość. Inni zaś uważali, że piosenkarka nie chce się przyznać, że była zakochana i została odrzucona przez Bradleya Coopera. Teraz głos zabrał również Cooper.

East News

Bradley Cooper o romansie z Lady Gagą

Bradley Cooper od lat konsekwentnie milczał i nie odnosił się do plotek o romansie między nim a Lady Gagą. W końcu postanowił wytłumaczyć całą sytuację. Wyznał, że wszystko co działo się na gali Oscarów było reżyserowane, aby ukryć stres, który towarzyszył aktorom podczas uroczystości. W rozmowie z "The Hollywood Reporter" wyznał, że razem z Lady Gagą zdecydowali, że odegrają występ na Oscarach tak jakby to była scena w filmie. Tymczasem właśnie w tej scenie w filmie bohaterowie zakochują się w sobie. Aktorzy chcieli oddać na oscarowej gali ten sam ładunek emocji jaki towarzyszy filmowej scenie. Uznali, że byłoby nienaturalne, gdyby wykonali piosenkę bez uczuć, zapominając o jej historii w "Narodzinach gwiazdy".

Oni zakochują się w sobie w tej scenie w filmie. To ten wybuchowy moment, który zdarza się im na scenie przed tysiącami ludzi… Byłoby tak dziwnie, gdybyśmy oboje stali na stołkach twarzą do publiczności - odparł Bradley Cooper.

Wierzycie w te tłumaczenia Lady Gagi i Bradleya Coopera? Do kin wchodzi teraz nowy film Lady Gagi - "Dom Gucci". Myślcie, ze wkrótce zobaczymy Lady Gagę wpatrzoną czule w swojego filmowego partnera Adama Drivera? Skoro miłość to najlepsza promocja filmu...