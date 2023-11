Lady Gaga właśnie skończyła 33 lata! To wyjątkowy rok dla artystki, bo piosenkarka w lutym odebrała pierwszego w życiu Oscara, co oznacza, że jest teraz na fali. Czy za sukcesami zawodowymi idzie też szczęście w życiu prywatnym? Od kilku miesięcy plotkuje się, że Lady Gaga zakochała się w swoim koledze z planu filmu "Narodziny Gwiazdy" Bradleyu Cooperze! Czy ze wzajemnością? Mówi się, że tak!

Koniecznie przeczytajcie, jak artystka spędziła swoje 33. urodziny! Czy był na nich Bradley Cooper?

Lady Gaga świętuje urodziny

Plotki o romansie Lady Gagi i Bradleya Coopera krążą już od kilku miesięcy. Para wspólnie wystąpiła w filmie "Narodziny Gwiazdy". Według informacji amerykańskich mediów już na planie chemia między aktorami była tak widoczna, że wiele osób zastanawiało się, jak długo uda im się ukryć związek przed mediami.

Plotki wróciły, gdy para wystąpiła razem na Oscarach. Według fanów aktorzy podczas wykonania piosenki na scenie nie potrafili ukryć uczucia, które ich połączyło. Po fenomenalnym występie coraz więcej osób zaczęło wierzyć w plotki o ich romansie.

Ludzie zobaczyli miłość i właśnie o to nam chodziło, przecież to jest piosenka miłosna. Pracowaliśmy przez tydzień nad tym występem, Bradley wszystko wyreżyserował, każde zbliżenie. Jestem artystką i najwidoczniej odwaliliśmy dobrą robotę, nabraliście się! - powiedziała Gaga w programie Jimmy'ego Kimmela.

Choć mało kto uwierzył wtedy w te słowa, to czas pokazał, że były one prawdą. Bradley Cooper po promocji filmu wrócił do swojej ukochanej Iriny Shayk. A Lady Gaga, która jest teraz singielką, spędza czas z przyjaciółmi.

Jaki informuje "People" artystka na swoje urodziny poleciała do Meksyku. Tam w gronie kilku najbliższych przyjaciół odpoczywała i świętowała swoje urodziny. Czy na jej imprezie pojawił się Bradley? Według zagranicznych mediów, aktora nie było na miejscu.

Lady Gaga i jej bliscy mieli prywatnego kucharza. Głównie wypoczywali przy basenie, a na wieczór mieli zaplanowaną kolację urodzinową - czytamy w "People".

Myślicie, że plotki o romansie Gagi i Coopera były nieprawdziwe, a aktor zawsze był wierny Irinie?

Aktor nie pojawił się na urodzinach piosenkarki

Lady Gaga od kilku tygodni jest singielką

