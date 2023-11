Minął blisko rok od czasu premiery filmu "Narodziny gwiazdy", w którym to Lady Gaga i Bradley Cooper zagrali główne rolę. Wspólna praca na planie filmu bardzo zbliżyła do siebie artystów. Od kilku miesięcy spekuluje się, że Bradley i Gaga za kamerami wdali się ze sobą w romans, który to zniszczył ich związki!

Rozstania nie załamały jednak aktorów, którzy pocieszenie po nieudanych relacjach znaleźli oczywiście w swoich ramionach. Czy można już oficjalnie mówić, że Lady Gaga spotyka się z Bradleyem Cooperem? Media nie mają wątpliwości, że ich romans wszedł na kolejny poziom!