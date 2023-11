Lady Gaga i Bradley Cooper romansują ze sobą od czasu pierwszego spotkania na planie filmu. Początkowo nikt się nie spodziewał, że połączy ich coś więcej niż pasja do muzyki i kina, a jednak! Kiedy Bradley Cooper w czerwcu tego roku rozstał się z Iriną Shayk, wszyscy fani Gagi byli już pewni, że Cooper rzucił swoją dotychczasową miłość właśnie dla niej!

Lady Gaga i Bradley Cooper byli coraz częściej widywani razem. Chemia między nimi była widoczna coraz bardziej, zwłaszcza kiedy wykonywali razem utwór z filmu pt. "Shallow". Lady Gaga ponoć natychmiast wprowadziła się do Bradleya Coopera, a niektórzy podejrzewali nawet, że jest w ciąży i dopatrywali się widocznych krągłości.

Jak widać, sielanka nie trwała zbyt długo - para rozstała się. Jak dowiedział się magazyn "In Touch", to Bradley zadecydował o końcu ich związku. Cooper przestraszył się - nie chciał się angażować w nowy związek, tym bardziej że Gaga była gotowa na nową miłość!

Bradley ma problemy z zaangażowaniem. Gaga była gotowa na związek, mogła po prostu krzyczeć, że jest w nim zakochana. To on postanowił to powstrzymać. Było zbyt intensywnie, on woli, jak relacja rozwija się powoli