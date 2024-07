Bradley Cooper chce związać się z gwiazdą. Nie interesują go kobiety nie pracujące w show-biznesie, bo według aktora nie mają one pojęcia o pracy w branży przez co związek nie przetrwa. Po doświadczeniach jakie Bradley zdobył w relacjach z Renee Zellweger czy Jennifer Lopez utwierdził się tylko w swoim przekonaniu.



- To oczywiste, że chemia i wspólne tematy do rozmowy to najważniejsze elementy udanego związku. Dla mnie jednak ważne jest także, aby kobieta była przyzwyczajona do nieustannej obecności w mediach. To mi sporo ułatwia. Obecnie z nikim się nie spotykam, bo pracuję na planie kolejnego filmu i po prostu nie mam czasu na randki - mówi w rozmowie z "Hello!".



Niestety drogie panie, wygląda na to, że o związku z Cooperem możemy tylko pomarzyć, ech...



chimera



Reklama