Tuż przed zakończeniem 2025 roku media obiegła wiadomość o romskim ślubie 18-letniej Viki Gabor z Giovannim Trojankiem. Ceremonia odbyła się zgodnie z romską tradycją i została potwierdzona przez Bogdana Trojanka, dziadka pana młodego. Ślub miał miejsce w Krakowie, w domu rodzinnym, a wydarzenie zostało przedstawione jako symboliczna ceremonia zawarcia związku, bez mocy prawnej. W niedzielę, 4 stycznia 2026 roku, muzyk w rozmowie z ''Halo tu Polsat" zdradził więcej na temat związku swojego wnuka z nastoletnią wokalistką.

Rodzice Viki Gabor byli zaskoczeni romskim ślubem córki

Gdy media obiegła informacja o romskim ślubie Viki Gabor, jej fani wstrzymali dech. Jak potwierdził Bogdan Trojanek, dziadek pana młodego, młodzi zdecydowali się na ślub samodzielnie i w sekrecie, bez konsultacji z rodziną. Rodzice Viki Gabor nie wiedzieli o ślubnych planach córki, a zakochani nikomu nie powiedzieli, co planują.

W najnowszym odcinku "Halo tu Polsat", 4 stycznia 206 roku, ekipa śniadanowego pasma odwiedziła Bogdana Trojanka w jego posiadłości. To właśnie tam muzyk opowiedział, jak dokładnie według tradycji odbywają się romskie śluby.

My przestrzegamy praw polskich i romskich i to jest nasze prawo zwyczajowe, które jest już 700 lat. Według prawa naszego, romskiego prawa to jest mąż i żona, ale oczywiście musi dokonać się prawo polskie, które musi się dokonać w urzędzie no i w kościele błogosławieństwo, bo to jest dla mnie bardzo istotne, jako człowieka wierzącego. Ale te sprawy związane z małżeństwem to w naszym języku, w naszej kulturze mówi się ''mąż i żona od boga sądzona''. - podkreślił Bogdan Trojanek w ''Halo tu Polsat''.

Jak dodał muzyk, Viki Gabor i jego wnuczek, Giovanni Trojanek, zaskoczyli wszystkich. Wbrew tradycji aranżowanych ślubów, para postanowiła ogłosić światu swój związek w zgodzie ze sobą i swoimi przekonaniami.

Dla osób, które nie znają naszych tradycji, u nas są śluby aranżowane. Przychodzą rodzice do rodziców panny młodej ''słuchaj, ja mam syna, ty masz córkę, niech się stanie to, co się staje z dziada pradziada, nasi młodzi się pobiorą''. Zazwyczaj się zdarza, że młodzież wchodzi, wchodzi panna młoda i odpowiada skromnie ''to co tata powie i mama, to tak będzie''. Tak to działało i tak to działa do dzisiejszego dnia przez tyle lat. A tutaj zaskoczyli nas wszystkich, dlatego, że zrobili według swego myślenia, po swojemu, według 21. wieku.

Bogdan Trojanek szczerze o Viki Gabor: "piękna Cyganeczka"

Po ogłoszeniu informacji o ślubie, na Viki Gabor spadła fala krytyki i hejtu. W odpowiedzi piosenkarka postanowiła zabrać głos. W rozmowie z Radiem Eska skomentowała zamieszanie wokół siebie słowami: "Nie wiecie nic (o kulturze romskiej), ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć".

Jak podkreślił w rozmowie z "Halo tu Polsat" Bogdan Trojanek, zarówno jego rodzina, jak i najbliżsi Viki Gabor, pomimo iż nie wiedzieli o ślubnych zamiarach pary młodej, bardzo wspierają ich decyzję. Jednocześnie muzyk podkreślił, że dla niego i jego wnuczka, Giovanniego, Viki Gabor nie jest jest jedynie piękną gwiazdą z pierwszych stron gazet, lecz skromną dziewczyną.

Viki Gabor jest dziewczyną znaną z mediów i tak dalej, ale ja się bardzo cieszę, że mój wnuk nie pokochał artystkę jako gwiazdę, tylko pokochał skromną romską dziewczynę i to było dla mnie najpiękniejsze. Ta magia cała, że on pokochał ją jako piękną Cyganeczkę o kruczoczarnych włosach i to była ta magia miłości.

Gwiazdor Terne Roma (Młodzi Cyganie" zdradził również, jak dowiedział się o zażyłości swojego wnuczka ze zwyciężczynią Eurowizji Junior.

Moja wnuczka 14-letnia, siostra Giovanniego, tak mówi: ''dziadku, on chyba pisze z Viki'', ja mówię: ''przestań, co tam wygadujesz, dzisiaj młodzież do siebie pisze, to jest normalne''. Jednak to coś więcej niż pisanie, bo stało się, co się miało stać. - przyznał Bogdan Trojanek.

W materiale przygotowanym przez "Halo tu Polsat", Bogdan Trojanek pokazał również zdjęcia Giovanniego z dzieciństwa, na których chłopak grając na gitarze towarzyszył swojemu dziadkowi na scenie: "Zawsze to kochał, to kocha i będzie kochał na pewno" - przyznał muzyk, nawiązując do muzycznego talentu wnuczka.

Zobacz także: