Melisa Gabor to o cztery lata starsza siostra znanej wokalistki Viki Gabor. Siostry pochodzą z muzykalnej romskiej rodziny - ich rodzice to Ewelina i Dariusz Gabor. Między siostrami od zawsze panowała bliska relacja. Viki wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej siostra i jak bardzo ceni sobie jej wsparcie. Melisa nie tylko była obecna w ważnych momentach życia Viki, ale również aktywnie wspierała ją zawodowo.

Kim jest siostra Viki Gabor?

Melisa Gabor zadebiutowała jako aktorka, wcielając się w postać Aśki w serialu "Infamia", produkcji platformy Netflix. Choć serial zdobył uznanie krytyków, wzbudził również kontrowersje, zwłaszcza wśród społeczności romskiej. Sama Viki Gabor odrzuciła propozycję zagrania głównej roli w "Infamii", argumentując swoją decyzję tym, że produkcja nie oddaje prawdziwego obrazu życia Romów i prezentuje sceny, które są nieakceptowalne dla tej społeczności.

Viki Gabor mówiła, że scenariusz serialu był dla niej zaskoczeniem, zwłaszcza sceny pomiędzy serialowymi partnerami, które pojawiły się w produkcji. Według niej, są to tematy, o których w społeczności romskiej nie rozmawia się publicznie. W jednym z wywiadów Viki wyznała, że jej siostra nie znała wcześniej całego scenariusza i być może zrezygnowałaby z udziału, gdyby wiedziała, jak ostatecznie będzie wyglądać serial.

Po występie w "Infamii" Melisa Gabor nie kontynuowała kariery aktorskiej. Co ciekawe, na jej profilu na Instagramie widnieje informacja, że zajmuje się chirurgią plastyczną. Choć trudno znaleźć oficjalne potwierdzenie jej profesjonalnej działalności w tej dziedzinie, wzmianka ta wywołała spore poruszenie. Zaskakująca zmiana kierunku zawodowego - od aktorstwa po medycynę estetyczną - może sugerować, że Melisa szuka swojej drogi i nie zamyka się na różne ścieżki rozwoju.

Wyjątkowa więź Melisy i Viki Gabor

Oprócz wsparcia emocjonalnego, Melisa Gabor brała również udział w projektach muzycznych siostry. Jest współautorką piosenki "Spotlight" z debiutanckiego albumu Viki. Ich współpraca nie kończyła się jednak na komponowaniu – w 2023 roku siostry wspólnie wystąpiły w świątecznym odcinku "Szansy na sukces", wykonując klasyczny utwór "Let It Snow".

Viki mówiła w wywiadach o tym, jak bardzo ceni sobie obecność Melisy i że siostra doskonale rozumie specyfikę pracy w show-biznesie. Podkreślała, że może na nią liczyć zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

