Viki Gabor, znana 18-letnia piosenkarka, oraz 19-letni Giovanni Trojanek, wnuk cenionego romskiego muzyka Bogdana Trojanka, zdecydowali się na romski ślub. Teraz okazuje się, że zaślubiny pary były sporym zaskoczeniem nie tylko dla fanów piosenkarki, ale również dla jej rodziny. Bogdan Trojanek w rozmowie z Faktem zabrał głos ws. zakochanej pary.

Rodzice Viki Gabor byli zaskoczeni decyzją córki

Dokładnie 27 grudnia do sieci trafiły informacje i nagranie, które zaskoczyły wszystkich. Viki Gabor wzięła romski ślub, a o wszystkim poinformował dziadek wybranka piosenkarki. Bogdan Trojanek pokazał zakochaną parę i ogłosił, że są razem.

Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele informował wówczas Bogdan Trojanek.

Terz okazuje się, że rodzice Viki Gabor nie mieli pojęcia o zamiarach córki. Bogdan Trojanek w rozmowie z Faktem przyznał, że nikt nie spodziewał się tej decyzji:

Wszyscy byliśmy zaskoczeni, dlatego że zrobili to (red. podjęli decyzję o ślubie) w tajemnicy przed nami. Przed rodzicami też

Ceremonia odbyła się w Krakowie z udziałem Bogdana Trojanka

Błogosławieństwo młodej parze odbyło się w Krakowie. To właśnie tam, w domu rodzinnym, zgodnie z romską tradycją, dziadek pana młodego udzielił błogosławieństwa zakochanym. Ceremonia miała charakter prywatny i nie była rejestrowana oficjalnie - nagranie z uroczystości zostało szybko usunięte z internetu z powodu fali hejtu.

Tradycyjny romski ślub nie ma mocy prawnej, ale jego znaczenie kulturowe jest ogromne. Wspólnota romska przywiązuje dużą wagę do takich ceremonii, które są formą publicznego zawarcia związku.

Po ceremonii romskiej i medialnym szumie, jaki wywołała wiadomość o ślubie, Viki Gabor zdecydowała się zabrać głos. W rozmowie z radiem Eska piosenkarka skomentowała sytuację jednoznacznie: "(...) ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć".

