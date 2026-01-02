Pod koniec 2025 roku internet obiegła wiadomość o romskim ślubie Viki Gabor. Uroczystość była prawdziwą sensacją, ponieważ nikt nie spodziewał się, że młoda artystka jest zakochana i planuje małżeństwo. Wybrankiem Viki jest Giovanni, wnuk znanego romskiego muzyka Bogdana Trojanka. To właśnie Bogdan Trojanek poinformował internautów o tym, że para wzięła romski ślub. Nagranie z zaślubin szybko zniknęło z sieci, a powodem był ogromny hejt. Sama Viki Gabor stroni od komentowania zaślubin. Teraz jednak odniosła się do zamieszania wokół swojego życia prywatnego.

Viki Gabor zdobyła się na dosadny komentarz po swoim "ślubie"

Romski ślub Viki Gabor wywołał prawdziwe poruszenie. I chociaż z pewnością wszyscy mieli nadzieję, że artystka w końcu skomentuje wielkie zmiany w swoim życiu prywatnym, to wygląda na to, że Viki nie zamierza tłumaczyć się ze swoich wyborów. Podczas sylwestrowego koncertu TVP udzieliła jedynie krótkiego komentarza dla radia Eska. Viki Gabor powiedziała krótko:

No, nie wiecie nic (o kulturze romskiej przyp. red.), ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu skomentowała Viki Gabor.

W dalszej rozmowie, piosenkarka wyznała, że najwięcej o niej i jej życiu prywatnym można dowiedzieć się z tekstów piosenek z jej najnowszej płyty. Wspomniała również o tym, że nie czuje się komfortowo udzielając wywiadów i wcale tego nie lubi.

Jestem osobą, która bardziej lubi pisać muzykę i śpiewać niż udzielać wywiadów. Nie czuję się komfortowo. Każdy to widzi, każdy o tym wie, nie będę tego ukrywać podsumowała Viki.

Jak będzie wyglądać romski ślub Viki i Giovanniego?

Bogdan Trojanek chętnie wypowiada się o zaślubinach Viki i Giovanniego, tłumacząc romskie zwyczaje, które są niestety często niezrozumiane przez społeczeństwo. Nie ukrywa dumy z tego, że młodzi nadal kultywują romskie tradycje. Bogdan Trojanek w "Dzień Dobry TVN" opowiedział o tym, jak wygląda romskie wesele. Według ich tradycji ma ono trwać aż 5 dni.

To wesele musi być według tradycji, takie pięciodniowe. wyjawił podczas rozmowy.

Romskie zaślubiny nie mają mocy prawnej, są elementem kulturowej tradycji kultywowanej przez Romów.

Viki Gabor na Sylwestrze z Dwójką, Fot. Grzegorz Wajda/REPORTER