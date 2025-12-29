27 grudnia 2025 roku media obiegła zaskakująca wiadomość: Viki Gabor i Giovanni Trojanek pobrali się zgodnie z romską tradycją. Ślub, który nie ma mocy prawnej, został ogłoszony przez dziadka pana młodego, Bogdana Trojanka – znanego romskiego muzyka. Informacja wzbudziła ogromne emocje wśród internautów i mediów.

Romski ślub Viki Gabor i Giovanniego. Co naprawdę się wydarzyło?

Ostatnie doniesienia o ślubie 18-letniej Viki Gabor wywołały spore poruszenie w sieci. Znana wokalistka stanęła na ślubnym kobiercu u boku swojego wybranka, Giovaniego Trojanka, o czym poinformował w sieci jego dumny dziadek, Bogdan Trojanek, lider zespołu Terne Roma (Młodzi Cyganie). Jak już wiemy ceremonia zaślubin Viki Gabor odbyła się zgodnie z tradycją romską. Jak podkreślił Bogdan Trojanek, para "uciekła" ze sobą, jak dawniej czynili ich przodkowie. Zgodnie z tradycją romską, akt ten symbolizuje zawarcie małżeństwa i oznacza włączenie się do rodzinnego kręgu drugiej osoby.

Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie - informował muzyk.

Ceremonia, choć nieformalna w świetle prawa, miała dla młodych i ich rodzin ogromne znaczenie kulturowe. W mediach nie podano dokładnej lokalizacji wydarzenia ani jego szczegółów, jednak wiadomo, że rodziny znały się już wcześniej.

Co dalej z karierą Viki Gabor po ślubie? Rodzina zabiera głos

Wkrótce po publikacji wiadomości o ślubie, w mediach społecznościowych pojawiła się fala hejtu. Wiele osób krytykowało młody wiek nowożeńców oraz samą ideę ślubu zgodnie z romską tradycją. Z tego powodu Bogdan Trojanek zdecydował się usunąć swój post oraz materiały związane z ceremonią. Trojanek podkreślił, że ceremonia odbyła się zgodnie z zasadami romskiej kultury, nie łamiąc żadnego prawa. Zaznaczył też, że jeśli dojdzie do ślubu cywilnego, będzie on zgodny z polskim prawem.

Najwięcej emocji wśród fanów młodej wokalistki wzbudziły jednak pytania dotyczące przyszłości zawodowej Viki Gabor po ślubie. Fani artystki obawiali się, że decyzja o zawarciu związku może oznaczać koniec kariery lub przynajmniej jej zawieszenie. Głos w tej sprawie zabrał Bogdan Trojanek, który stanowczo rozwiał te wątpliwości.

Viki Gabor jest artystką międzynarodową, ale też jest dziewczyną, która ma marzenia. Dlatego też wybrała mojego wnuka, a mój wnuk ją, że właśnie jesteśmy z rodzin artystycznych. Nam nie jest obojętna scena, jupitery. Ona dalej się będzie rozwijała artystycznie, koncertowała - zapowiedział Bogdan Trojanek.

Rodzina zapewniła, że ślub nie oznacza rezygnacji z życia zawodowego, a wręcz przeciwnie – artystka planuje dalszy rozwój i nowe projekty. Zarówno Viki, jak i Giovanni pochodzą z rodzin o artystycznych tradycjach, co ma być ich wspólnym fundamentem w życiu.

Viki Gabor komentuje swój romski ślub

Viki Gabor, choć początkowo nie komentowała medialnego zamieszania, w końcu zabrała głos. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała krótką wiadomość: "Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy".

To proste zdanie było potwierdzeniem informacji o związku z Giovannim Trojankiem. Mimo że para trzymała swoją relację w tajemnicy, wiadomość o ich zaślubinach poruszyła fanów i media. Wpis wokalistki spotkał się z mieszanymi reakcjami, jednak wielu internautów wyraziło dla niej wsparcie.

Kim jest Giovanni Trojanek?

Jak już wiemy, Giovanni Trojanek ma 19 lat i jest wnukiem Bogdana Trojanka, lidera zespołu Terne Roma (Młodzi Cyganie". Pochodzi z rodziny o silnych artystycznych korzeniach. Choć sam nie jest postacią medialną, jego nazwisko stało się znane opinii publicznej po ogłoszeniu romskiego ślubu z Viki Gabor.

Nie wiadomo dokładnie, czym na co dzień zajmuje się Giovanni, jednak jego pochodzenie i rodzinna historia sugerują, że również może mieć związki z muzyką i działalnością kulturalną. Znajomość Viki i Giovanniego rozwijała się w kręgu ich rodzin, które znały się już wcześniej. W kwietniu 2024 roku Viki odwiedziła dom Trojanków razem z rodzicami, a rozmowy dotyczyły nie tylko prywatnych spraw, ale i ambitnych planów na przyszłość.

Historia młodej pary nadal wzbudza emocje i będzie zapewne szeroko komentowana w nadchodzących miesiącach. Wiele osób obserwuje rozwój ich relacji oraz dalsze kroki zawodowe Viki Gabor.

