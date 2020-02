Media zelektryzowała informacja o kolejnym związku w show-biznesie. Blanka Lipińska, autorka najgłośniejszego polskiego erotyku, oraz Baron, juror "The Voice Kids" są parą! Sami zainteresowani nie chcą na razie potwierdzać swoich relacji. Wymownym wpisem zdaje się komentować niedawne doniesienia Julia Wieniawa, której związkowi z Baronem swego czasu kibicowała cała Polska.

Julia Wieniawa komentuje związek Barona i Blanki Lipińskiej

O związku Julii Wieniawy i Barona nie da się tak łatwo zapomnieć. Każdorazowo, kiedy zarówno aktorka jak i muzyk pojawiają się na jednej imprezie, oczy zwrócone są wprost na nich. Media, a także fani, obserwują każde ich zachowanie, aby dopatrzeć się czy może jednak coś ich jeszcze łączy. Jednak jak się okazuje serce Barona jest już zajęte i należy do Blanki Lipińskiej.

Julia Wieniawa na swoim Instastory podlinkowała swój ostatni wpis, do którego dołączyła opis:

Tak, to mój skromny komentarz.

Kiedy otworzymy zdjęcie, znajduje się pod nim wymowny podpis:

Świat oszalał.

Wygląda na to, że to właśnie jest komentarz do informacji na temat związku Barona, który pojawił się w mediach. Aktorka nie potwierdziła dokładnie czego tyczy się opis, ale sądząc po ilości komentarzy z informacją o związku jej byłego chłopaka pod jej zdjęciami, może to o tym świadczyć. Julia podeszła oczywiście do sytuacji z przymrużeniem oka.

Julia Wieniawa zamieściła wymowny komentarz na swoim Instagramie.

Dziś media obiegła informacja, że Alek Baron i Blanka Lipińska są parą. Pisarka miała towarzyszyć mu także na finale "The Voice Kids", gdzie dodawała mu otuchy. Na razie sami zainteresowani nie komentują tych informacji.