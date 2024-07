Angelina Jolie i Brad Pitt są jedną z najpiękniejszych par świata. Bez wątpienia też najbardziej znaną. Choć do tej pory jak ognia unikali wszelkich deklaracji, wygląda na to, że teraz to wszystko się zmieni.

Reklama

Magazyn "In Touch" donosi właśnie o sekretnym ślubie Brada i Angeliny. Uroczysta ceremonia ma odbyć się we wrześniu, w jednym z francuskich zamków. Angelina na tą okazję pojawi się w sukni L' Wren Scott. Wiadomo też, że druhną pięknej aktorki ma być jej asystentka Holly Golie.

Jak można było się spodziewać, aktorom nie zależy na zainteresowaniu uroczystością mediów. Wolą celebrować w otoczeniu rodziny i najbliższych przyjaciół.

Trzymamy za mnich kciuki!

Reklama

daks