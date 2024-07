Beata Sadowska pojawiła się ostatnio na finale konkursu Sephora Make Up Masters i przeraziła nas swoją stylizacją. Prezenterka specjalnie na tą okazję wybrała wielki, rozciągnięty czerwony sweter i długą różową spódnicę, które połączyła z nietrafionymi dodatkami.

Luźne kozaki z frędzlami i saszetka na biodrach kompletnie nie pasowały ani do kreacji, ani do imprezy, na której znalazła się Sadowska.

Cały strój wyraźnie dodawał dziennikarce kilka kilogramów.

Ups… To z pewnością nie jest udana stylizacja. Zgadzacie się z nami?

Reklama