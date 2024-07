Beata Kozidrak i Andrzej Pietras wciąż pracują razem! Na Facebooku Bajmu pojawiło się zdjęcie z prób do nowej trasy zespołu "Bingo Tour", na którym widać całą ekipę, łącznie z Beatą Kozidrak i jej mężem. To jedno zdjęcie ucięło wszystkie plotki na temat ich rozstania!

Beata Kozidrak nie rozstała się z mężem, Andrzejem Pietrasem!

Od kilku miesięcy w mediach głośno o rozstaniu Kozidrak i Pietrasa. Na początku mówiono, że para chce się rozwieść! Kiedy diwa zaprzeczyła takim doniesieniom, tabloidy nie odpuszczały. Przy okazji nowej trasy Bajmu pojawiły się informacje, że wokalistka nie chce pracować z mężem. To również nieprawda! Pietras towarzyszył Kozidrak przy nagrywaniu teledysku do piosenki "Bingo", teraz wziął czynny udział w próbach do koncertów. Na Facebooku Bajmu pojawiło się zdjęcie, które powinno uciąć wszystkie plotki raz na zawsze! Mamy nadzieję, że para będzie mogła spokojnie pracować nad nowym materiałem i trasą.

Beata Kozidrak zaprasza na koncerty w ramach trasy "Bingo Tour".