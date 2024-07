W najnowszym magazynie "Party", Beata Kozidrak zdradza, dokąd zabiera ją ukochany tajemniczy mężczyzna, z którym spotyka się od co najmniej roku. Okazuje się, nieprawdą są plotki, że wybranek wokalistki mieszka w Stanach.

Na pytanie, czy Beata tęskni za ukochanym, gwiazda opowiedziała:

Tęsknimy za sobą, choć z tymi Stanami to nieprawda. Na szczęście niebawem jedziemy razem na wakacje. Spędzimy chwilę w Hiszpanii, gdzie mam dom, a potem on zabierze mnie do Florencji, bo tam mieszka jego rodzina. Wreszcie ją poznam!