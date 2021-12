Basia Kurdej-Szatan nie miała szansy pożegnać się z kolegami z "M jak miłość". Szykuje więc coś specjalnego

Już za dwa miesiące Barbara Kurdej-Szatan urodzi upragnionego syna! Gwiazda i jej mąż ostatecznie potwierdzili płeć maleństwa i zdradzili, jakie imię wybiorą dla chłopca. Choć do porodu zostało jeszcze trochę czasu, to gwiazda już może cieszyć się urlopem macierzyńskim. Basia skończyła pracę na planie „M jak miłość”. Ostatnią scenę z udziałem granej przez nią Asi, ze względów bezpieczeństwa, nakręcono online. Jak ustalił "Flesz", aktorka zrobiła to nagranie w domu! Czy Joanna Chodakowska zniknie z "M jak miłość"? Fani serialu zastanawiali się, czy jej bohaterka z powodu ciąży zniknie z serialu . Czy tak się rzeczywiście stanie? W nowym sezonie, który będzie emitowany po wakacjach, bohaterka Basi zrobi test ciążowy, da on wynik pozytywny. Wtedy Joasia zdecyduje się wyjechać. Dowiemy się też, kto jest ojcem jej dziecka: Leszek czy Michał – zdradza „Fleszowi” Karolina Baranowska z MTL Maxfilm, firmy odpowiedzialnej za PR „M jak miłość”. Barbara Kurdej-Szatan zdradziła niedawno, że nie zamierza się spieszyć z powrotem na plan. Powód? Razem z mężem Rafałem Szatanem starali się o upragnione dziecko dwa lata. Poza tym po narodzinach ich pierwszej córeczki Hani para niemal od razu wróciła na plan programu „X Factor”, w którym wówczas brali udział. „Kiedy [Hania] miała miesiąc, wróciliśmy do nagrań, więc było intensywnie i nerwowo. Dlatego teraz chciałabym, żeby wszystko po narodzinach naszego drugiego dziecka potoczyło się o wiele spokojniej i wolniej”, mówiła ostatnio Barbara w wywiadzie w „Party”. Jak dowiedział się „Flesz”, producenci już czekają na powrót Kurdej-Szatan do „M jak miłość”. Nie wydarzy się to jednak wcześniej niż późną...