Barbara Kurdej-Szatan i jej głośna wypowiedź o Straży Granicznej w białoruskiej telewizji!  

Barbara Kurdej-Szatan ma dla swoich fanów, i nie tylko, wspaniałą wiadomość. Jak się okazuje, gwiazdę w jej własnym domu odwiedziła znana para i to z nowym członkiem rodziny. Aktorka natychmiast postanowiła podzielić w mediach wielką nowiną, a jej obserwatorzy nie kryją zachwytów. W komentarzach posypały się liczne gratulacje. Wielu na to czekało, a zdjęcie opublikowane przez gwiazdę nie pozostawia żadnych wątpliwości. Odkąd Barbara Kurdej-Szatan pojawiła się w polskim show biznesie zyskała niesłabnące grono fanów, którzy z zapartym tchem obserwują kulisy życia swojej ulubionej aktorki. Choć w ostatnim czasie jej profil na Instagramie zalewają zdjęcia kilkumiesięcznego Henia, tym razem gwiazda postanowiła pokazać dziecko innej, znanej całej Polsce pary. Zobacz także: Jak Henio zmienił życie Barbary Kurdej-Szatan? Pierwszy wywiad po porodzie Barbara Kurdej-Szatan: "To ich kolejne dziecko" Nie tylko fani Barbary Kurdej-Szatan mają powody do radości. Jak się okazuje, wielkie zmiany w życiu zaszły również u słynnego Sławomira i jego żony Kajry. Gwiazdorska para postanowiła wybrać się w odwiedziny do zaprzyjaźnionej aktorki, i to z nowym członkiem rodziny. Kiedy na Instagramie pojawiło się zdjęcie z ich wspólnego spotkania, obserwatorzy nie kryli radości. Jakie miałam przyjemne odwiedziny :))))) Sławomir i Kajra wykorzystali czas pandemii na nagranie nowej płyty, różnorodnej i odważnej. To ich kolejne dziecko i są szczęśliwi :) cieszcie się i Wy! :))) Napisała w jednym z najnowszych postów Barbara Kurdej-Szatan. Jak widać wszyscy potrzebowali odrobiny uśmiechu, a Sławomir i Kajra postanowili wykorzystać czas pandemii na coś, na co czekało wiele osób, czyli nagranie nowej płyty! Pod ich wspólnym zdjęciem natychmiast pojawiły się...